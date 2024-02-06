Дело о незаконном прослушивании редакции Bihus.infо будет расследовать ДБР: новые подробности

Досудебное расследование по делу о незаконной слежке за журналистами Bihus.info будет осуществлять Государственное бюро расследований. Указанное правонарушение подлежит подследственности этого органа, поскольку к нему и, вероятно, причастны сотрудники правоохранительного органа.

Об этом сообщили в Telegram Офисе генерального прокурора. Генпрокурор Украины Андрей Костин выразил убеждение, что нарушения прав журналистов недопустимы, поэтому эта ситуация подлежит тщательному рассмотрению и надлежащей реакции.

"Органы прокуратуры обязаны гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты – получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе Генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов"", – отметил он.

Напомним, в январе в сети опубликовали видео и записи телефонных разговоров, на которых сотрудники Bihus.info употребляют наркотики и говорят о приобретении запрещенных веществ. На этих кадрах фигурировали водители-операторы, SMM-специалистки и ответственный по безопасности. События происходили в загородном доме, где коллектив проводил новогодний корпоратив.

На скандальные кадры отреагировал основатель проекта Bihus.info Денис Бигус. Он отметил, что, хотя это и не оправдание действий на кадрах, прослушивание и наблюдение были незаконными.

Накануне редакция Bihus.info заявила, что слежку за журналистами организовал департамент защиты национальной государственности СБУ. В "спецоперации" участвовало более 30 человек. Журналисты возмутились таким открытием и напомнили, что независимые медиа – это часть демократического общества, а "все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 февраля депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы вызвать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка с докладом по слежке за журналистами Bihus.info. Поддержали этот вопрос 159 народных избранников.

– Сам Малюк отреагировал на скандал с наблюдением сотрудников Службы за журналистами Bihus.Info, подчеркнув, что все виновные в незаконной деятельности должны быть наказаны. Он призвал не переносить негатив по поводу действий отдельных сотрудников Службы на всех спецназовцев

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