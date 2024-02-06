Малюк о скандале с Bihus.Info: за незаконные действия сотрудников СБУ должно быть наказание

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отреагировал на скандал со слежкой сотрудников Службы за журналистами Bihus.Info. Он подчеркнул, что все виновные в незаконной деятельности должны быть наказаны.

В то же время Малюк призвал не переносить негатив по поводу действий отдельных сотрудников Службы на всех спецназовцев, которые вносят значительный вклад в приближение победы и ежедневно рискуют жизнями на передовой. Официальное заявление главы СБУ было опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.

Малюк подчеркнул: ежедневно тысячи спецназовцев уничтожают врага на передовой, наносят удары по военным объектам в российском тылу и нейтрализуют предателей, агентов РФ и преступников по всей территории Украины.

"В таких обстоятельствах вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов", – отметил он.

Подобные действия со стороны сотрудников ДЗНГ глава СБУ назвал "недопустимыми". Он также добавил, что после слива материалов в сеть был принят ряд кадровых решений.

"Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНГ СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ", – конкретизировал Малюк.

Кроме того, глава СБУ отметил, что всех причастных к скандалу с Bihus.Info необходимо привлечь к ответственности.

"Моя позиция однозначна – не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех побратимов из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание", – отметил он.

Малюк вспомнил о повседневной работе сотрудников СБУ, которые "выполняют реальные боевые задачи, реально ловят коллаборантов и предателей, реально уничтожают оккупантов и противодействуют преступности". Глава Службы подчеркнул, что гордится этими людьми.

"Это и есть настоящее лицо действенной и профессиональной Службы безопасности. И я как руководитель СБУ сделаю все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно. Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых – свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет! Именно этим наша страна отличается от авторитарной России. И будет отличаться в дальнейшем. Потому что мы приложим максимум усилий, чтобы победить и оставить в наследство нашим детям свободную и безопасную, развитую и демократическую Украину", – отметил Малюк .

Он также напомнил, что именно делала, делает и продолжит делать СБУ для защиты Украины. В приближении победы в войне с агрессором задействованы и контрразведчики, и бойцы ЦСО "А", и следователи, и киберспециалисты, и оперативники и аналитики.

"Вместе с побратимами из Сил безопасности и обороны мы уничтожаем оккупантов на передовой, ликвидируем захватчиков и военных преступников, проводим уникальные спецоперации, которые без преувеличения меняют картину войны. Свидетельство этому – взрывы не только Крымского моста, но и многих военных объектов в глубине РФ", – отметил Малюк.

Спецназовцы задействованы в боевых действиях на самых горячих направлениях фронта. Они уже уничтожили российскую бронетехнику на общую сумму более миллиарда долларов. Только вражеских танков ликвидировано более 500 единиц.

Отдельного упоминания заслуживают достижения спецназовцев, которые наносят удары с помощью беспилотников, в частности – морских дронов "Sea baby" и "Мамай". Благодаря этим уникальным разработкам СБУ выбиваются системы ПВО и военные объекты во временно оккупированном Россией Крыму. Да и на общее расположение сил на Черном море они повлияли: на счету СБУ и ее морских дронов – восемь пораженных кораблей Черноморского флота РФ.

"Сверхважными были недавние спецоперации СБУ на трех российских нефтеперерабатывающих заводах – в Волгограде, Туапсе и Ленинградской области. Эти удары очень ощутимы для РФ – как минимум, на треть сократился российский экспорт нефтепродуктов", – добавил Малюк.

Кроме борьбы с внешним врагом, отметил глава СБУ, спецназовцы дают бой и врагу внутреннему. В частности, усилиями сотрудников Службы разоблачены 47 агентурных сетей РФ.

"Это – лишь некоторые примеры нашей работы за год. В общем, результатов много. Придет время и мы обязательно расскажем о наших спецоперациях подробно. А пока СБУ сосредоточена на главной цели – как можно скорее выгнать оккупантов с нашей земли", – подчеркнул Малюк.

Напомним, ранее стало известно, что нардепы вызвали главу СБУ Малюка с докладом в Раду из-за скандала вокруг слежки за командой Bihus.Info.

Речь идет о видео и записях телефонных разговоров журналистов во время новогоднего корпоратива, слитых в сеть в январе. Из опубликованных материалов следовало, что несколько сотрудников Bihus.Info не только обсуждали приобретение наркотических веществ, но и употребляли их.

5 февраля в редакции сообщили, что "спецоперацию" против журналистов, в которой были задействованы десятки сотрудников СБУ, организовал Департамент защиты национальной государственности СБУ. В Службе заявили, что противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности СБУ.

Впоследствии стало известно, что руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко сняли с должности якобы из-за слежки за сотрудниками Bihus.Info. Соответствующее представление 31 января отправил президенту Малюк.