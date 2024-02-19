Дела Майдана: в Офисе генпрокурора рассказали о результатах расследования за 10 лет. Инфографика

Правоохранители добились определенного успеха в вынесении приговоров по делу Майдана в течение прошлого года. Прогресс по сравнению с предыдущими периодами достаточно заметен.

Об этом заявил руководитель Департамента по делам Майдана в Офисе генпрокурора Алексей Донской. Он, его заместитель Денис Иванов, а также начальники отделов Игр Земсков и Людмила Гавриш в понедельник, 19 февраля, провели брифинг по результатам расследования и судебного разбирательства этих трагических событий.

"Почти восемь лет рассмотрения дела в суде прошло. Мы наконец-то получили приговор относительно непосредственных исполнителей расстрелов протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. К пожизненному лишению свободы приговорен один из них", - отметил начальник Департамента.

По его словам, всего лишь в 2023 году по делам Майдана судами вынесено тринадцать обвинительных приговоров, которыми осуждены восемнадцать человек. Это больше, чем за четыре предыдущих года вместе.

Донской также отметил, что в настоящее время одной из основных проблем остается длительное судебное разбирательство. Но для ее решения необходимо внести изменения в уголовное процессуальное законодательство.

Не менее важны, по его словам, результаты и относительно установления и привлечения к уголовной ответственности других причастных к этим преступлениям лиц, в частности тех, действия которых расследовались в разрезе исследования так называемого "следа" России в организации преступлений во время событий Майдана.

"В ходе досудебного расследования установлено непосредственное влияние российских спецслужб на действующих в то время представителей украинской власти с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды и ненависти", - отметил Алексей Донской.

По его словам, двадцать сотрудникам ФСБ России уже сообщено о подозрении.

"Двадцать сотрудников ФСБ, среди которых пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – пояснил начальник Департамента.

Он отметил, что фактически российская агрессия в гибридной форме началась в ноябре 2013 года. Именно события на Майдане стали реакцией украинцев на нее.

Алексей Донской также напомнил, что среди весомых результатов – направление в суд осенью 2023 года обвинительного акта по ключевому делу в отношении бывшего руководства государства: президента, министра внутренних дел, председателя Службы безопасности, министра обороны и еще шесть чиновников. Они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих 18-20 февраля 2014 в центре Киева.

"Если говорить об организаторах расстрелов тех кровавых событий, то непосредственно доказательства влияния руководства России на эти преступления вы можете услышать во время судебного разбирательства. Они касаются как коммуникации на уровне руководителей государств, так и силовиков. Здесь идет вопрос о влиянии на принятие решений" , – резюмировал он и добавил, что подавляющее большинство дел продолжает слушаться.

Кроме того, правоохранитель ответил на некоторые вопросы журналистов.

"По делам об особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сроки давности отсутствуют. А по делам, в которых подозреваемые или обвиняемые скрываются от следствия и суда, течение сроков давности остановлено", – заметил он, отвечая на вопросы журналистов. , по истечении сроков привлечения к ответственности.

Инфографика

Как сообщалось, 10 лет назад, 18 февраля 2014 года, на Майдане в Киеве начались массовые расстрелы во время протестов. Украинцы стояли со щитами и камнями против дубин, водометов и огнестрельного оружия тех, кто называл себя правоохранителями. За отказ от постсоветской модели власти отстаивая достоинство и свободу, десятки украинцев отдали свою жизнь в эти трагические дни.

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