Действовали в пяти областях: в Украине ликвидировали еще 8 схем для уклонистов. Фото
Правоохранители и Служба безопасности заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах страны задержаны все организаторы разоблаченных преступлений.
Задержанные за деньги помогали уклонистам бежать за границу в обход пропускных пунктов или с помощью поддельных документов. Это стоило от трех до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы", пояснили в СБУ.
В частности, в Винницкой области ликвидированы три схемы и задержаны пять организаторов. Трое из них предлагали военнообязанным бежать за пределы Украины по реке, через пограничные участки Днистра.
В Черкасской области сообщено о подозрении бывшему налоговику.
"Используя собственные связи, он "продавал" должности в различных общественных организациях, которые перевозят гуммопомощь. Таким образом фигурант "трудоустраивал" уклонистов, чтобы внести их данные в систему "Шлях" как волонтеров", – рассказали в СБУ и добавили, что эта "схема" позволяла уехать за границу под видом водителей.
В Кировоградской области задержан человек, который торговал поддельными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.
"Чтобы получить подделку, злоумышленник "обращался" к своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии", – заявили в СБУ. О судьбе "сообщников из ВВК" не сообщается.
В Ривненской области задержан заместитель руководителя местной больницы – он за взятки предлагал уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности и таким образом избежать призыва.
Во Львовской области сообщили о подозрении двум организаторам схем для уклонистов. Один из них торговал фальшивыми справками о снятии с военного учета, другой вносил в систему "Шлях" данные для выезда за границу под видом волонтеров.
Всем организаторам преступных схем грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Их клиентам – до пяти лет заключения.
Как сообщал OBOZ.UA, житель Ивано-Франковской области за пять тысяч долларов США купил поддельные документы, чтобы попасть в Молдову. Однако уклоняющегося разоблачили работники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту "Маяки".
Напомним: военнообязанным украинцам, которые не сообщат в ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.
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