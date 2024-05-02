Пытался уехать в Молдову: в Одесской области задержали уклониста с фальшивыми документами. Фото

Житель Ивано-Франковской области за пять тысяч долларов США купил поддельные документы, чтобы попасть в Молдову. Уклониста разоблачили пограничники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту "Маяки".

Как рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, украинец из Ивано-Франковщины нашел в интернете услуги по изготовлению фиктивных военно-учетных документов. Он уплатил указанную сумму, однако пограничники обнаружили признаки подделки в предоставленных документах и вызвали на место стражей порядка.

"Мужчина надеялся избежать установленных ограничений на выезд из Украины во время военного положения для мужчин призывного возраста", - отметили в ГПСУ и показали "документы" уклониста.

В полиции добавили, что уклонистом оказался 24-летний парень. Он пытался использовать поддельные временные удостоверения военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии.

Полицейские изъяли сомнительные документы и направили их экспертизу, подтвердившую подделку. Фигуранту сообщили о подозрении "в пособничестве в подделке официального документа, а также в использовании заведомо подложного документа". Максимальное наказание, грозящее по указанным статьям – ограничение свободы сроком до двух лет.

Лицо, которое изготовило фиктивные документы, правоохранители еще не установили, однако расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые не сообщат в ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

Кстати, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

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