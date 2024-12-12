Действовал 'по заказу': в Одесской области задержали 20-летнего парня, который поджег сельский совет. Фото

В Одесской области в селе Березовской громады задержали 20-летнего парня по подозрению в поджоге здания сельсовета. В результате пожара полностью выгорел холл административного здания.

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Как сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области, обошлось без пострадавших. Подозреваемому уже сообщено о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел несколько дней назад ночью. Пожар обнаружил глава старостинского округа, который пришел на работу утром. На место происшествия вскоре прибыли спасатели и полиция. Пожар удалось потушить, а правоохранители оперативно начали розыск поджигателя.

Правоохранители оперативно установили, что правонарушителем является 20-летний местный житель. Как выяснилось, в мессенджере неизвестный предложил юноше за денежное вознаграждение поджечь почтовое отделение, расположенное в здании сельсовета.

Ночью, во время комендантского часа, он разбил два окна в административном здании, поджег принесенную с собой бумагу и бросил ее внутрь. Огонь быстро распространился, и холл сельсовета выгорел полностью, пламя уничтожило все имущество.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленника нанесли территориальной громаде ущерб на сумму 85 тысяч гривен.

На месте преступления и во время обыска у подозреваемого изъяли доказательства, в том числе одежду, в которой он совершил поджог, а также мобильный телефон с перепиской с заказчиком. Обещанного вознаграждения за совершенный поджог мужчина так и не получил.

"Мы задержали его в процессуальном порядке и на основании собранных доказательств сообщили о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.Следствие продолжается под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры", – отметил начальник Березовского районного отдела полиции Николай Древов.

Раскрытие преступления и задержание злоумышленника провели сотрудники Березовского районного отдела полиции совместно с управлениями уголовного розыска и уголовного анализа областной полиции.

Полицейские отмечают: не соглашайтесь на предложения такого "заработка", ведь никакие деньги не стоят разрушенной жизни и многих лет за решеткой.

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