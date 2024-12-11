Вышли 'на след': в Черновцах задержали мужчину, причастного к поджогу гуманитарного штаба. Фото

В Черновицкой области полицейские разоблачили и задержали злоумышленника, который в начале декабря поджег палатки с гуманитарной помощью в облцентре. Поджог совершил 26-летний черновчанин, при обыске у него нашли доказательства причастности к уничтожению гуманитарного штаба.

Видео дня

Ранее подозреваемый был судим за имущественные преступления, ныне ему грозит до семи лет лишения свободы. Подробности рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области.

Палатки с гуманитарной помощью на Соборной площади в Черновцах вспыхнули в ночь на 2 декабря. На место пожара сразу же прибыли спасатели и правоохранители.

"Полицейские обследовали объект, близлежащие территории и сразу начали устанавливать причины и обстоятельства совершения правонарушения. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители вышли на след преступника. Благодаря последовательным и слаженным действиям подразделений полиции удалось выяснить, что к поджогу причастен 26-летний черновчанин", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В его доме правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли и изъяли доказательства причастности мужчины к упомянутому преступлению. Их сейчас исследуют специалисты Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

По каким причинам мужчина поджег палатки с помощью, в полиции не рассказали.

"Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", – добавили в полиции региона.

Ведомости по делу следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос уведомления задержанного о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее СБУ задержала баристу из Винницы, который корректировал удары РФ по Украине и пытался совершить поджоги трансформаторных подстанций в Винницкой области.

Известно, что злоумышленник собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, по которой россияне планировали нанести комбинированный удар с использованием ракет и дронов-камикадзе, а также выскивал местонахождение радиолокационных станций ВСУ, защищающих энергообъекты на Киевщине.