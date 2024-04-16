ДБР завершило расследование в отношении нардепа, сбившего насмерть 18-летнюю девушку на Житомирщине

Государственное бюро расследований отправило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Андрея Николаенко, совершившего смертельную аварию на Житомирщине. ДТП произошло в селе Березовка утром 3 ноября 2023 года, в нем погибла 18-летняя местная жительница.

Сотрудники ГБР закончили расследование уголовного производства, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства, публикуя также видео.

Там напомнили, что автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода на трассе Киев – Чоп в пределах Житомирской области. Установлено, что водитель, вопреки требованиям ПДД, двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости.

По данным камер фотовидеофиксации, водитель Mercedes-Benz GLE на 40-50 км/ч превысил допустимую скорость (110 км/ч). Одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где и произошла трагедия. Это также подтвердила фототехническая экспертиза.

"18-летняя местная жительница проходила проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости или остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", – добавили в ГБР.

Следствие установило, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью и своевременное торможение позволило бы девушке-пешеходу перейти дорогу.

Отмечается также, что до этой аварии патрульная полиция систематическая привлекала Николаенко к административной ответственности за превышение скорости. Только в течение 2022-2023 годов в отношении нардепа было вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, народный депутат Украины обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Киевский апелляционный суд отказал во взятии под стражу нардепа Николаенко. Он остался под круглосуточным домашним арестом.

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