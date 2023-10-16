ДБР в соглашение коммерческим структурам сообщило о подозрении комбригу бригады ТРО Днепра Водолажскому, – адвокат

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении боевому офицеру, командиру 128-й бригады теробороны Днепра Александру Водолазскому, который защищает Украину с 2014 года. Речь идет о якобы превышениях служебных полномочий во время строительства укреплений в Днепре, однако дело может иметь заказной характер.

Как оказалось, комбриг получил подозрение после иска компаний ООО "Эстейт Сити" и ООО "Квартал Групп", которые "нарисовали" суммы убытков и отправились в суд, за возмещением. Адвокат военного Дарья Кияненко на своей странице в Facebook объяснила, что в марте 2022 года, когда российские оккупанты стояли на подступах к Днепру, Водолазский подписал приказ об отчуждении имущества на набережной.

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Это делалось для того, чтобы построить там опорные пункты, в том числе на арендованных участках предприятий.

По ее словам, такое решение имело стратегический характер, а перечень зданий, сооружений и необходимых работ был согласован со Штабом совета обороны города. Воинской частью А7384 были составлены соответствующие акты о принудительном отчуждении или изъятии имущества.

Как пишет Кияненко, столичные судьи назначили проведение масштабной экспертизы, которая иногда даже не касалась запросов истца. Однако в апелляционном этапе постановление о ее проведении отменили.

В мае 2022 года в в ЕРДР все же появилось сообщение о подозрении Водолазскому относительно превышения служебных полномочий, не смотря на то, что он действовал по инициативе штаба обороны Днепра и согласно Закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения",

"Это указывает на отсутствие в его действиях как субъективной так и объективной стороны, обязательные составляющей каждого преступления, в т.ч. предусмотренного ст. 426-1 ч. 5 УК Украины. С самого начала я указывала, что Водолазского привлекают незаконным способом к уголовной ответственности, искусственно создаются доказательства обвинения, ведь очевидно, что в материалах уголовного производства нет фактов, доказывающих совершение преступления защитника Днепра", – говорится в сообщении.

Адвокат отметила, что сообщение о подозрении не содержит особых элементов, как объективная и субъективная сторона.

"Откуда тогда обыски, и на каком основании могут проходить допросы, спросите вы. А я отвечу. По моему личному убеждению, ГБР должно заниматься преступниками. На практике по-другому: Бюро открывает уголовные дела против тех, кто защищает Украину с 2014 года, в соглашение коммерческим структурам. Большая вероятность, что "атаковать" обысками будут и меня, как правозащитника неугодного бизнесменам военного – в материалах дела идет речь о передаче мне лично каких-то тайных документов", – утверждает Кияненко.

Редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов со своей стороны сообщил, что основным владельцем ООО "Эстейт Сити" является Алексей Дубилет, сын бывшего главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета.

"До вторжения в составе учредителей был сам отец, а также его партнер Олег Гороховский (Монобанк) и Владимир Яценко. Это еще один приватбанковец, которому НАБУ в свое время не дало бежать из Украины на самолете. Также среди учредителей есть Людмила Шмальченко и Михаил Рогальский, которые также входили в руководство Приватбанка", – написал он.

Владельцем ООО "Квартал-групп" является Петр Клименко. На нем "висело" множество фирм в Днепре, в том числе "Приват-авто".

Отметим, что в Офисе генерального прокурора и Департаменте стратегических расследований Нацполиции заявили, что следствие обвиняет офицера в том, что он в 2022 году якобы помог "захватить недвижимость" на набережной в Днепре, что нанесло ущерб потерпевшим предпринимателям на 21 млн грн.

Его приказ якобы стал основанием для "рейдерского захвата имущества неустановленными представителями добровольческого формирования, не имеющими никакого отношения к указанной воинской части или власти", заявили в Офисе генпрокурора.

Здания были демонтированы и уничтожены, а земля ограждена для строительства новых объектов недвижимости, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября следователи Государственного бюро расследований провели очередной обыск у командира 128-й бригады теробороны Днепра Александра Водолазского. По результатам обыска боевому офицеру, защищающему Украину с 2014 года, вручили подозрение и ходатайство в суд об аресте за превышение служебных обязанностей.

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