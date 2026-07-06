Даже в скорой: в Кривом Роге 17-летняя девушка трижды попала в ДТП за одно утро. Фото

В понедельник, 6 июля, на трассе недалеко от Софиевки произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Dacia, в результате которого 17-летняя пассажирка одного из автомобилей оказалась в центре еще двух дорожно-транспортных происшествий. Сначала девушку сбил пикап, когда она находилась на обочине, а затем произошло ДТП с машиной скорой помощи, которая везла её в медицинское учреждение.

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В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трёх дорожно-транспортных происшествий. Об инциденте сообщает Telegram-канал "ДС: новости Днепра".

Первая авария произошла рано утром на автодороге Днепр — Кривой Рог вблизи Софиевки. Там столкнулись Volkswagen и Dacia. В результате столкновения водитель и пассажир Dacia получили травмы, в частности переломы ребер и травму грудной клетки, из-за чего их госпитализировали.

Во время оформления этого ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля Dacia вышла на обочину, где на нее наехал пикап. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины.

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После этого пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи. Однако по дороге машина скорой помощи также попала в дорожно-транспортное происшествие на улице Небесной Сотни в Кривом Роге. Для дальнейшей доставки пациентки в медицинское учреждение пришлось вызвать другую бригаду скорой помощи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика. В результате аварии погибли 12 человек, ещё 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

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