В Киеве пьяный конфликт обернулся убийством: женщине нанесли смертельное ранение на детской площадке. Фото

В воскресенье утром, 19 сентября, в Киеве на Борщаговке (Святошинский район города) случилось убийство во дворе девятиэтажки на улице Гната Юры. Конфликт, переросший в поножовщину, начался с распития алкогольных напитков.

Компания собралась на спортивно-игровой площадке возле дома. Внезапно между знакомыми началась ссора, сообщили в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

Кто-то из группы людей достал нож и нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

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Полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству. Остальных участников событий сейчас разыскивают.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивали местных жителей, которые стали свидетелями инцидента. На данный все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина убил свою мать, ударив по голове гантелью. Перед этим между ними произошла ссора.