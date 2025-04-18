'Да будет проклят Путин': жительница Харькова показала, как выглядит ее квартира после ракетного удара РФ. Видео

Одна из пострадавших от утренних обстрелов Харькова в Страстную пятницу, 18 апреля, показала, как выглядит ее квартира после прилетау. Дом женщины изувечен взрывной волной: стекла выбиты, комнаты засыпаны стеклом, разбита мебель.

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Жительница областного центра рассказала журналистам "Радио Свобода", что это первый прилет в ее квартал за три года большой войны. Ее домашний любимец, кот, до сих пор не отошел от пережитого.

"Он испуган, был с нами на кухне, когда была эта волна (взрывная. – Ред.)", – рассказала харьковчанка.

Она добавила, что в контейнер-переноску, где сидело животное, также попало стекло.

"Три года жили, не прилетало. Тут вдруг – бубух, куда-то нас отбросило. Холодильник весь в крови, в холодильник полетели. Все ужасно. Будь он проклят, этот Путин", – говорит жительница Харькова.

Сама женщина получила осколочные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в пять утра в Страстную пятницу армия России нанесла удар по Основянскому району Харькова баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Известно об одном погибшем и по меньшей мере 98 пострадавших, среди которых есть дети. Повреждены около двух десятков жилых домов, учебное заведение и авто.

А в Сумах утром 18 апреля дроны РФ ударили по объекту промышленности – пекарне, где пекли паски на Пасху. Погиб работник предприятия, еще один человек пострадал.

Президент Владимир Зеленский осудил российские удары и выразил соболезнования родным погибших. Он подчеркнул, что враг в очередной раз прибег к террору в Страстную пятницу, которая считается днем скорби и духовного сосредоточения.

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