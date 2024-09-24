Чувствуется на фронте: украинские производители минометных снарядов срывают поставки почти по всем контрактам – расследование

Украинским военным на "нуле" критически не хватает 120-мм минометных выстрелов. Эти боеприпасы в Министерстве обороны называют "критической номенклатурой", в то же время многие предприятия ВПК срывают контракты на их поставки – несмотря на то, что деньги за БК уже заплачены.

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Об этом заявило издание "Факты". Журналисты считают, что прямая ответственность за ситуацию лежит на Минобороны и Минстратегпроме.

К примеру, государственный "Павлоградский химический завод" обязался поставить Силам обороны в мае, июне, июле и августе 2024 года 250 тысяч минометных выстрелов калибра 120-мм, но реальная цифра получилась в почти 15 раз меньше – около 17 тысяч.

Этому заводу вовремя перечислили миллиарды гривен предварительной оплаты. "Хотя и очень странно, что государство решило выделить такие средства предприятию, чьи основные мощности до начала 2024-го еще оставались в прифронтовой зоне…" – указали расследователи.

В целом в первом квартале 2024 года Агентство оборонных закупок подписало с государственными "Артемом" и "Павлоградским химзаводом" рекордные контракты на поставку боеприпасов, заплатив десятки миллиардов гривен. Почти по всем контрактам снабжение было сорвано, что не могли не почувствовать наши защитники на передовой.

"Сотни тысяч артиллерийских выстрелов 122 и 152-мм. Почти 2 миллиона минометных выстрелов 82 и 120-мм. Все должно быть поставлено до конца 2024 года, а первые поставки должны были быть начаты уже с мая…" – обратили внимание в СМИ.

Собственные предприятия МО тоже отличились неисполнением контрактов. К примеру, государственный "Спецтехноэкспорт" в начале февраля получил почти 700 миллионов гривен за доставку 80 000 зарубежных минометных выстрелов для 120-мм минометов. По состоянию на сентябрь эти боеприпасы так и не попали на фронт.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В сентябре в Киеве подтвердили, что украинский ВПК уже изготавливает собственные артиллерийские боеприпасы 155-мм калибра.

– Позже стало известно, что норвежская оружейная компания Nammo (Nordic Ammunition Company) разрешила передать Украине лицензию на производство артиллерийских 155-мм снарядов.

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