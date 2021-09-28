Пьянство за рулем в Украине - это опасность национального уровня. Ежегодно в Украине полиция выписывает более ста тысяч протоколов на водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. И по разным данным, до принятия закона о повышении ответственности за нарушение ПДД законом 1231-9 до 30% водителей избегали ответственности в суде. Это говорит о том, что до неотвратимости наказания было далеко. А мы понимаем, что почти каждый день на дорогах Украины погибает человек по виновне пьяного водителя.

И повышение штрафов на это существенно не влияет. Здесь надо работать на превенцию и предупреждения правонарушения. Конечно, штрафы являются важной составляющей и неотвратимостью наказания тоже, но лучше предупреждать правонарушения, чем потом привлекать к ответственности.

Например, сегодня в полиции, я считаю, недостаточно инструментов для профилактики такого нарушения. Почему? Потому что мы единственная страна в Европе, где полиция не имеет законных оснований просто остановить автомобиль и проверить состояние водителя. Это главный фактор в понимании нарушителей, чтобы избежать ответственности. Они понимают, если он будет ехать по дороге пьяным и увидит патрульный автомобиль, он сможет сконцентрироваться, не нарушать 2 минуты правила ПДД и его автомобиль не остановят. Это не правильно.

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Денис Монастырский, министр внутренних дел, на презентации стратегии развития системы МВД заявил, что у каждого полицейского, который останавливает автомобиль и подходит к водителю, всегда должна быть включена "нагрудная камера". Это очень важный месседж, потому что в таком механизме, я считаю, вполне целесообразно давать дополнительные полномочия сотрудникам полиции. Тогда каждый гражданин будет понимать, если он считает себя невиновным, у него будет возможность в суде запросить видео "нагрудных камер" полицейских, что даст прозрачность остановки и общения с сотрудником полиции. Поэтому, в таком случае, есть целесообразность и аргументация дополнительных полномочий для остановки транспортного средства. И именно комплекс механизмов повышения ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, неотвратимость наказания в судебной системе и превенция со стороны полиции позволит значительно уменьшить эту ужасную статистику. Сегодня два первых пункта уже есть, осталось разрешить превенцию сотрудникам полиции, и мы сможем увидеть прогрессивный результат.

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