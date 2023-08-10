Член ЦИК выехал во Флориду и получает зарплату: за время полномасштабной войны доход составил полтора миллиона из бюджета

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида близ Майами, при этом сохраняет свой пост, получает зарплату и другие выплаты.

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Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы". Журналисты выяснили, что только за 2022 год Буглаку насчитали полтора миллиона гривен.

В эту сумму, в частности, вошла и материальная помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". А с весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Как заявил сам Буглак в комментарии журналистам, он никак не нарушал украинские законы, потому что выехал еще до полномасштабной войны, а после начала вторжения ЦИК перешла на дистанционную работу.

Буглак вылетел из Украины 12 февраля 2022 года рейсом в Стамбул, поскольку имел запланированный отпуск до 9 марта. Когда он закончился, служащий так и не вернулся.

"Схемы" спросили у Буглака, почему он не прислушался к призыву президента Зеленского вернуться в Украину всем представителям государства. В ответ он заявил, что имеет "индивидуальную ситуацию", а призыв президента, по его мнению, не распространялся на членов ЦИК.

"Я не олигарх, и не депутат. Тем более, что у организации, где я работаю, есть вообще уникальная особенность, – она одна из первых в стране приняла решение, что может работать в онлайн-режиме", – сказал Буглак.

Он добавил, что нет никакой разницы, где работать дистанционно – в украинском городе или за границей.

Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии "Схемам" сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности.

Живя за границей, Юрий Буглак осенью 2022 дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины - "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И получил ее в размере 230 тысяч гривен.

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации Roshen, экс-депутат Верховной Рады от партии Блок Петра Порошенко.

Как член ЦИК, он должен был "вести личный прием граждан". В ответ на информационный запрос "Схем" в ЦИК сообщили, что согласно журналу учета, в период с 2021 по 2023 он этого не делал.

При этом, находясь за пределами Украины, Буглак все же присоединялся к онлайн заседаниям ЦИК в течение 2022 года и до марта 2023 года. Они производились в среднем несколько раз в месяц и не были длительными. Например, в марте 2022 года ЦИК заседал один раз 19 минут, а в апреле два раза – заседания длились 23 и 7 минут.

В последний раз на онлайн заседании ЦИК Юрий Буглак включился в феврале 2023 года, встреча длилась 13 минут.

Журналисты связались с Юрием Буглаком по телефону. Он отказался ответить, где именно находится сейчас.

"Я вам не отвечу на этот вопрос. Вы журналист-расследователь и можете установить мое местонахождение", – дерзко заявил служащий.

Конкретное место жительства Юрия Буглака журналисты все же установили благодаря активности в соцсетях его жены Татьяны Ртищевой. В своем профайле LinkedIn она указывает, что с января 2022 живет в Голливуде, штат Флорида – это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

Татьяна – участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски" в Facebook. Там она опубликовала фотографию, благодаря которой журналистам и удалось вычислить локацию, где она была сделана.

Это жилой комплекс The Wave в городе Голливуд. Он расположен прямо на побережье Атлантического океана, имеет бассейны, спа, фитнес-центр и выход на пляж.

В Украине у Буглака есть под Киевом четыре земельных участка общей площадью почти 50 соток. Владеет двумя домами – на 390 и 85 квадратов – в Вышгороде и селе Хотяновка Вышгородского района. А также двумя квартирами – в центре Киева и Подоле. Еще две квартиры в столице имеет его жена. Данные об этом учитываются в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын нардепки Елены Копанчук, депутат Рудковского горсовета Дмитрий Копанчук, выехавший из Украины в начале года, сложил мандат местного депутата. Он еще 1 января уехал из страны под предлогом сопровождения своего 46-летнего отца, имеющего вторую группу инвалидности. Через месяц Владимир Копанчук вернулся в Украину, но без сына.

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