Член ЦИК, сбежавший из Украины накануне войны, до сих пор не уволен с должности несмотря на скандал – СМИ

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак, сбежавший из Украины накануне полномасштабоя войны и поселившийся в Соединенных Штатах, до сих пор занимает свой пост. Его до сих пор не уволили, хотя основанием для потери полномочий является постоянное проживание члена ЦИК за пределами Украины.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Схемы". Так, согласно пункту 4 статьи 30 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" одним из оснований для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК является "убытие на постоянное место жительства за пределы Украины".

Соответствующее представление о прекращении полномочий такого члена ЦИК президенту вносит глава комиссии.

Как говорит глава ЦИК Олег Диденко, для того, чтобы применить эту норму закона, то, что Буглак постоянно проживает в другой стране, должны официально подтвердить соответствующие органы. В частности, это должны зафиксировать Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба Украины, проставив отметки о выбытии на постоянное место жительства за пределами Украины в паспорте чиновника.

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В то же время самостоятельно инициировать официальное установление таких фактов после публикации расследования о Буглаке, заявил Диденко, "у него нет оснований и полномочий".

Отмечается, что также до сих пор не было рассмотрено заявление самого Юрия Буглака о сложении полномочий, которое он написал более двух месяцев назад. 25 августа оно поступила в аппарат Верховной Рады, а сейчас документ находится на рассмотрении в Комитете по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Народный депутат Виталий Безгин, который является членом этого Комитета, заявил, что это заявление является "юридически ничтожным", а Буглак должен был отправить его на имя президента Украины, который делает представление в парламент об увольнении члена ЦИК. Комитет, скорее всего, на следующей неделе перенаправит заявление Буглака в Офис президента.

Олег Диденко тоже считает, что свое заявление о сложении полномочий Буглак должен прислать не в ВР, а в ОП. Он объяснил, что член ЦИК действительно освобождается от должности парламентом, но по представлению главы государства. В то же время Диденко добавил, что Рада может "переадресовать такое заявление в ОП для внесения соответствующего представления".

Добавим, что Буглак заявил журналистам, что у него есть "личные обстоятельства" для проживания за границей. Он считает, что своими действиями не нарушил украинские законы, потому что выехал он еще до вторжения РФ, а после 24 февраля ЦИК перешла на дистанционный режим работы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе этого года стало известно, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до начала полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался назад. Он живет с семьей в американском штате Флорида рядом с Майами, при этом сохраняет свою должность, получает зарплату и другие выплаты.

– После публикации расследования об этом и резонанса, которое оно вызвало, Буглак написал заявление о сложении полномочий.

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