Чиновницу мэрии Рубежного приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Фото

Чиновницу городского совета Рубежного Луганской области заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину признали виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Злоумышленница добровольно начала сотрудничать с врагом в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бывшая сотрудница Управления труда и социальной защиты населения Рубежанского городского совета признана виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Кроме тюремного срока, ей запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях сроком на 15 лет.

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Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 женщина добровольно перешла на сторону российских оккупантов. Чиновница вступила в преступный сговор с представителями террористической организации "ЛНР" и оккупационными властями РФ. Её назначили на "должность" руководителя отдела правовой работы в нелегитимном органе местного самоуправления.

Реализуя полномочия представителя оккупационных властей в системе нелегитимных органов местного самоуправления, женщина нанесла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Напомним, в сети показали последствия прихода злосчастного "русского мира" в город Рубежное в Луганской области. Страна-агрессор не принесла туда ничего, кроме разрушений, смерти и опустошения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении еще двум предателям так называемой "Генпрокуратуры" и "МВД РФ" в оккупированном Донецке. Совместно с российскими захватчиками они преследовали жителей временно оккупированного Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила о подозрении сотруднику спецслужб РФ с позывным "Мексиканец": злоумышленник, по данным следствия, готовил теракт в киевском метро в 2014 году и организовал взрыв "банки с медом" на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015 году.