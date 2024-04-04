Чиновника СБУ Шило арестовали с возможностью внесения залога: подробности

Чиновника Службы безопасности и бывшего советника Офиса президента Артема Шило арестовали с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Он является фигурантом дела о завладении почти 95 млн грн средств АО "Укрзалізниця" при закупке трансформаторов.

Соответствующее решение 4 апреля принял следственный судья ВАКС. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Содержание под стражей – применена мера пресечения к бывшему советнику Офиса президента Украины – руководителю организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн "Укрзалізниця" при закупке трансформаторов во время военного положения", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что судья поддержал позицию прокурора САП и применил в отношении подозреваемого такую меру пресечения с альтернативой внесения 30 млн грн залога. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Срок действия меры пресечения – до 31 мая 2024 года включительно. Если за подозреваемого внесут залог, на него будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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