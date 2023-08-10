Четверо приспешников Медведчука, готовивших госпереворот в Украине, получили тюремные сроки: подробности

В Украине тюремные сроки – от пяти до десяти лет – получили четверо приспешников бывшего нардепа Виктора Медведчука, которые готовили насильственный захват власти в государстве. Среди осужденных есть военный разведчик из РФ.

Видео дня

Доказательства их незаконной деятельности собрали специалисты Службы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, публикуя фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Установлено, что злоумышленники планировали синхронизировать государственный переворот в Украине с началом полномасштабного вторжения российских войск. Так они надеялись помочь стране-агрессору в скорейшей оккупации нашего государства.

По данным следствия, приспешники Медведчука хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах. Такие прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице "национального собрания".

На этом "форуме" его организаторы планировали "утвердить резолюцию" по "отстранению от власти" высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа властей злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Они подготовились к этому, сформировав собственное "боевое крыло", в которое пытались привлечь около 500 вооруженных лиц. Для поиска "кандидатов" использовали собственные связи среди сторонников ра*изма.

Однако СБУ сработала на опережение и предотвратила реализацию незаконных действий. Благодаря многоэтапной спецоперации спецназовцы своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали. Это произошло еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Среди задержанных был россиянин – военный разведчик по специальности, находившийся на "прямой" связи с представителями администрации российского диктатора Путина и спецслужб страны-агрессора.

Учитывая все доказательства, украинский суд признал всех четырех злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). За совершенное гражданин России получил 10 лет заключения, организатор преступления – семь лет, а еще двое их сообщников – по пять лет тюрьмы.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле СБУ известила о подозрении "политологу" Медведчука, который скрывался в оккупированном Крыму. Его зовут Александр Лазарев, он помогал России в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!