"Черви, мухи, тараканы": оккупант в Донецкой области пожаловался, что гниет заживо из-за отсутствия эвакуации. Перехват

Российское военное командование бросает на произвол судьбы своих солдат на Константиновском направлении. Раненым военнослужащим не оказывают никакой медицинской помощи, кроме первичной.

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Из-за этого запах гнили привлекает мух и червей. Об этом говорится в перехваченном ГУР разговоре оккупантов.

Что известно

Разведка показала перехваченный разговор одного из вражеских военных, который был ранен на Константиновском направлении. В беседе оккупант жалуется на червей и мух, которые массово нападают из-за зловония гнили.

"Здесь ситуация такая – на мои руки лезут эти черви, эти вот тараканы, тараканы, фу, блин, мухи, короче, мои руки съедают, нас съедают прямо в бинтах", — говорит он.

Ситуация в Константиновке

Главные истории дня

4 июля Министерство обороны России заявило о готовности осуществить передачу тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Российская сторона также предложила Украине временно прекратить обстрелы города 6 июля в течение определенного периода времени и повторила утверждение о якобы полном контроле над населенным пунктом.

Также сообщалось, что российские заявления о якобы захвате украинской Константиновки – это очередной информационный фейк, призванный "создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь" личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. В настоящее время город находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что вечером 3 июля Кремль распространил заявление о якобы полном захвате Константиновки. Во время совещания начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину, что российские войска взяли город под полный контроль.

Как сообщал OBOZ.UA, позже украинский президент Владимир Зеленский в своем духе отреагировал на очередной российский фейк о якобы захвате города. Он заявил, что готов встретиться с Путиным в этом городе.

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