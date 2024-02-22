Бывшего нардепа Украины будут судить за государственную измену: в Офисе генпрокурора раскрыли детали дела

В Офисе генерального прокурора Украины направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены в отношении бывшего депутата Верховной Рады IX созыва. Речь идет о члене запретной политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадима Рабиновича.

Об этом сообщили 22 февраля на сайте ОГП. В ведомстве не назвали фамилию подозреваемого, но опубликовали "замаскированное" фото Рабиновича за трибуной ВРУ.

"Расследованием установлено, что, будучи народным депутатом Украины с 2019 по 2021 год, в своих многочисленных выступлениях и интервью систематически обнародовал и распространял манипулятивную информацию. Она несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

В ОГП подчеркнули, что пропагандистская деятельность на то время нардепа помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 111 УК Украины осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований.

В Офисе генпрокурора пока указали, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что еще в сентябре 2023 года Рабиновича объявили в розыск и заочно отправили под арест решением Печерского районного суда по обвинениям в государственной измене. Согласно инкриминируемым статьям Уголовного кодекса, ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

В июле 2022 года Вадима Рабиновича лишили гражданства Украины, что автоматически вывело его с должности народного депутата.

Сам он еще до полномасштабного российского вторжения уехал в Израиль. Где сейчас скрывается от украинского следствия бывший парламентарий, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственное бюро расследований начало проверку народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ, который мог подделать документы для выезда за границу. Речь идет о члене Комитета ВРУ по вопросам бюджета Виталие Борте.

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