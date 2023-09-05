ГБР объявило в розыск экснардепа от ОПЗЖ Рабиновича

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. Скандальный политик обвиняется в государственной измене и заочно отправлен под арест решением Печерского районного суда.

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Об этом сообщили на сайте самого правоохранительного ведомства. Рабинович скрывается от украинского следствия, сейчас предположительно находится в Израиле, куда он выехал за короткое время до полномасштабной войны.

Согласно инкриминируемым статьям Уголовного кодекса, подозреваемому грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 18 июля прошлого года указом президента Владимира Зеленского Рабинович лишен гражданства нашей страны, что автоматически вывело его с должности парламентария.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заочно объявила подозрение в государственной измене бывшему лидеру еще одной запрещенной в Украине политической партии коммунистов – Петру Симоненко. Десятками лет "радеющий" за украинский народ парламентарий просто сбежал в Россию в первые дни после полномасштабного вторжения ее армии на наши земли.