Были предупредительные выстрелы: на Одесщине при попытке сбежать за границу погиб украинец

В Одесской области группа лиц совершила незаконную попытку пересечения границы вне пунктов пропуска. Один мужчина убит – пограничный наряд обнаружил его уже мертвым с пулевым ранением.

Об инциденте сообщило Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины. В посте, опубликованном в Facebook 2 сентября, представители ГПСУ раскрыли минимальное количество подробностей, но признали, что сотрудники открывали огонь для предупреждения, а Нацполиция и ГБР "изучают действия состава пограничного наряда".

Это намекает на то, что пограничники могли выстрелить в мужчину.

Как пресс-служба ГПСУ объяснила произошедшее

В сообщении сказано, что гражданин Украины погиб во время незаконного пересечения границы.

Очевидно, он пытался попасть в иностранную страну (без соответствующего права в условиях военного положения) в составе группы. Речь идет о по меньшей мере двух людях (пограничники конкретное количество не уточнили).

"Неизвестные лица двигались в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться... Во время преследования нарушителей составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы", – заявили в ГПСУ.

Одного человека пограничники задержали, когда он пытался преодолеть инженерное заграждение.

"Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. Мужчина имел пулевое ранение", – написала пресс-служба, упустив детали.

О происшествии сообщено правоохранительным органам. Делом занимаются Национальная полиция и Государственное бюро расследований, сотрудники которых работали на месте преступления. По состоянию на 2 сентября продолжались неотложные следственные действия.

Правоохранители "изучают действия состава пограничного наряда". Со своей стороны Государственная пограничная служба назначила служебное расследование.

"Предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей", – заверили в ведомстве.

