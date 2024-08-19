Была родом из Харькова: в Италии нашли мертвой 45-летнюю украинку

В городе Триест (Италия) умерла 45-летняя украинка Жанна Руссу. Ее обнаружили бездыханной на лестничной клетке, ведущей на чердак; обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Как передает RaiNews, тело нашли вечером 17 августа в многоквартирном доме на улице Фабио Северо, 20. Погибшая больше года находилась в Италии с двумя дочками (одна из них несовершеннолетняя) и имела статус беженки.

В этом доме на предпоследнем этаже расположена квартира, принадлежащая Итальянскому консорциуму солидарности (ICS), который заботился о женщине с июля. На верхнем этаже находятся пустые помещения, подняться к ним на лифте невозможно.

Руссу последние недели жила в квартире ICS вместе с другими беженцами. В СМИ утверждают, что за женщиной наблюдала психологическая служба консорциума в связи с проблемами с алкоголем. В последние несколько дней она не возвращалась домой и не выходила на связь.

На погибшей было только белье, рядом лежал халат. По данным полиции, на теле н было явных признаков насилия

Погибшую опознал взрослый сын Руссу, которого вызвали на место происшествия. Родом женщина из Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля в Чехии выпал из окна 24-летний украинец. Он оказался тиктокером, выполнявшим опасный челлендж – повиснуть на окне на руках. Парень сорвался с высоты пятого этажа, однако кусты внизу смягчили падение, поэтому он выжил.

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