В Чехии 24-летний украинский тик-токер выпал из окна, выполняя челлендж. Видео

В Чехии утром в понедельник, 29 июля, выпал из окна 24-летний украинец. Он оказался тик-токером, выполнявшим опасный челлендж, заключающийся в том, чтобы повиснуть на окне на руках.

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Выполняя челлендж, парень сорвался с высоты 5 этажа, однако кусты внизу смягчили падение, поэтому украинец выжил. Об этом сообщает чешский портал iDNES со ссылкой на заявление полиции.

"24-летний украинский тиктокер выпал из окна в пражском районе Глоубетин, когда пытался выполнить опасный вызов и повиснуть на руках, держась за подоконник. Он транслировал все в прямом эфире. По словам спикера полиции Яна Данько, молодой человек употребил алкоголь перед тем, как упасть", – отмечает издание.

Все произошло около 7:30 утра 29 июля. И ход событий зафиксирован на видео.

На видео, как пишет издание, зафиксированы три человека, в том числе девушка. Увидев, как один из ребят подходит к окну, открывает его и высовывается наружу – девушка начала бить тревогу и просить тик-токера не делать глупостей.

Однако тот ее не слушает: он перебрасывает наружу ноги, затем берется за подоконник и повисает на нем. Однако одна рука парня соскользнула – и он сорвался вниз.

Все происходящее приятель "экстремала" снимал на видео из другого окна.

Любитель челленджей после падения выжил: его доставили в больницу с многочисленными серьезными травмами.

Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге 16-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки. Поскольку квартира, где живет несовершеннолетняя, находится на третьем этаже, она выжила.

Сообщается, что падению девушки предшествовала ссора с матерью.