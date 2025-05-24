Был убежден, что не сдал НМТ: в Ужгороде студент колледжа выбросился с шестого этажа общежития и умер. Фото и видео

В Ужгороде произошла шокирующая трагедия – 19-летний студент второго курса театрального отделения культурно-просветительского колледжа выпрыгнул из окна шестого этажа общежития. Это произошло после сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ).

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Юношу не удалось спасти - несмотря на усилия медиков, он умер в больнице после длительной реанимации. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Парень был родом из Хуста, учился на втором курсе и, как сообщают одногруппники, именно в этот день сдавал НМТ в школе №1 на набережной Независимости. Тест включает украинский язык и литературу, математику, историю Украины и еще один предмет на выбор. Общая продолжительность – 4 часа, с перерывом. Именно этот тест определяет, сможет ли студент поступить на бакалавриат или останется в колледже.

По словам одного из студентов, который стоял рядом с телом и плакал, парень незадолго до трагедии на перемене улыбнулся и сказал: "Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ..."

Медики прибыли быстро и боролись за его жизнь до последнего, но спасти студента не удалось - травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Известно, что родители парня разведены. Мать срочно уехала из Хуста в Ужгород.

В комнате, где жил студент, нашли записку с паролем к его смартфону и коротким сообщением: "Там все найдете".

"Эта запись может свидетельствовать о том, что студент планировал свои действия заранее", – указал журналист.

В телефоне полиция обнаружила предсмертное видео, в котором парень объяснил причины своего решения: он считал, что провалил тест, был глубоко подавлен и извинился перед родителями. Отдельно он обратился к матери, извинившись за то, что сделает "через несколько минут".

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Подольском районе Киева в ночь на 24 мая в одном из укрытий во время воздушной тревоги произошла стрельба. По предварительной информации, мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

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