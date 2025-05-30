'Был страшный треск': в Полтаве на 9-летнего мальчика упало дерево, медики рассказали о состоянии ребенка. Фото и видео

В центре Полтавы на ребенка упала ветка с дерева. 9-летнего мальчика пришлось госпитализировать, и он сейчас находится в реанимации, а правоохранители города проводят досудебное расследование по части 2 статьи 367 – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

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Об этом сообщила полиция Полтавской области. Как отмечает Суспільне, в Полтавском горсовете пообещали выяснить причины падения ветки, а также из бюджета громады оплатить расходы на лечение ребенка.

"Мальчик стоял на тротуаре за самокат держался. И тут страшный треск - и дерево. Эта большая ветка упала прямо на голову ребенку. Он как упал, больше не двигался. Я схватила внука и начала кричать: "Вызовите скорую!", – рассказала очевидица.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму. Руководительница детской городской больницы Елена Ананевич отмечает, что состояние ребенка тяжелое, парень находится в реанимации.

С ребенком работают врачи разного профиля, в частности нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи, также медики Полтавы проводят консультации со специалистами из Киева.

Представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб уточнил, что правоохранителям о происшествии около 16:00 сообщили медики.

Дерево, с которого упала ветка, местные жители пытались спилить еще несколько лет назад, но им запретили.

"Дерево сухостой. Мы хотели его спилить еще несколько лет назад, но в 46-м доме есть активисты, защитники лесов, и они сказали, что этот сухостой не нами высажен, не нами и должен убираться. Наши жители проводили обследование, "Зеленстрой". Есть разрешение на спил 28 деревьев", – рассказала местная жительница Татьяна Кривоносова, которая стала очевидцем происшествия.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине 11-летний мальчик за рулем квадроцикла Mikilon Hardy влетел в дерево. Пострадал и сам водитель, и его сверстник-пассажир. У двух детей 11 лет тяжелые телесные повреждения; они госпитализированы.

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