Буданов о Кирееве: его застрелили в машине СБУ и выбросили на улицу, он не был двойным агентом

Участник украино-российских переговоров в Беларуси Денис Киреев был штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Сотрудники СБУ застрелили его 5 марта в автомобиле, а тело выбросили на улицу.

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Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он категорически исключает версию о том, что Киреев мог быть двойным агентом и работать на Россию.

На вопрос, был ли Киреев российским шпионом, Буданов ответил однозначно – нет, не был.

"Это, пожалуй, единственное, что я вам прокомментирую. Я как руководитель спецслужбы уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это, во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года. И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", – заявил Кирилл Буданов.

При этом он подтвердил версию, что Киреев был убит сотрудниками СБУ.

"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. Все остальное – расследование ведет ДБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники – это факт", – заявил глава ГУР.

При этом Буданов отметил, что сотрудники СБУ убили украинского героя и что подобные случаи были и раньше.

"Иногда такие страшные случаи уже случались. Не такие страшные, как этот. Но проблемы были и раньше. … Потому что никто не ожидал такой реакции от тех людей, которые это провели. Мы же не занимаемся охраной своих собственных сил и средств, скажем, от полиции, НАБУ или СБУ Это нонсенс! Понимаете? И когда подъехал автомобиль, из которого выпрыгнули бойцы "Альфы" и сотрудники ДКР (Департамента контрразведки СБУ) и сказали пересесть в эту машину, сам господин Киреев сказал своим охранникам, офицерам, которые его сопровождали, а его тогда сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей, что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить", – сказал Буданов.

При этом он отказался давать оценку ситуации, а лишь рассказал о фактах, зафиксированных в материалах дела.

"Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности? Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами. За примерно 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме. Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов... Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", – рассказал обстоятельства дела глава ГУР Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2022 года был убит сотрудник ГУР Минобороны Украины Денис Киреев, присутствовавший на переговорах с российской делегацией в Беларуси. Тогда отмечалось, что 45-летнего банкира, предупредившего о планах РФ захватить Киев, могли убить агенты Службы безопасности Украины.

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