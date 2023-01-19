Участник переговоров с РФ, убитый СБУ, предупредил Буданова о планах Путина взять Киев – WSJ

В марте 2022-го года был убит сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Денис Киреев, присутствовавший на переговорах с российской делегацией в Беларуси. 45-летний банкир, предупредивший о планах РФ захватить Киев, мог быть убит агентами Службы безопасности Украины.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова представителя СБУ. Он заявил, что Киреев был застрелен за то, что он якобы шпионил в пользу Москвы.

Однако после этого разведчика похоронили как героя на Байковом кладбище и даже посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Киреев предупредил о начале наступления РФ

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что именно Киреев 23 февраля передал украинской разведке данные, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину. Разведчик также знал, какой будет одна из главных целей первой атаки России.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", – отметил он.

Подсказка Киреева дала Украине драгоценные несколько часов, за которые она успела перебросить войска, впоследствии оказавшие сопротивление нападению россиян на аэропорт в Гостомеле Киевской области. Произошло ожесточенное сражение, аэродром был разрушен, из-за чего он не мог быть плацдармом для наступления на Киев.

Переговоры

Планы РФ по быстрому захвату Украины были разрушены, поэтому стороны договорились о переговорах насчет прекращения огня в Беларуси. Киреев знал двух членов российской делегации, в связи с чем Буданов спросил, будет ли он присутствовать на этой встрече. Начальник ГУР делал ставку на то, что связки Киреева помогут обеспечить паузу в боях и дать Украине больше времени для мобилизации сил.

Банкир понимал, что участие в переговорах опасно для него, однако все же согласился. "Ну, черт возьми. Раз Родина сказала "надо", я поеду", – такое он сказал одному из своих охранников.

"После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами. К сожалению, тогда ситуация была критической, и нам пришлось рискнуть", – отметил Буданов.

Вернувшись из Беларуси, Киреев встретился с Будановым. Телохранитель банкира сказал, что Киреев понимал, что он в опасности. В то же время, когда Россия и Украина договорились о втором раунде переговоров, который был запланирован на 3 марта, Буданов снова уговорил Киреева принять в нем участие.

Что происходило в день гибели Киреева

В ночь перед переговорами Кирееву поступил звонок из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада, который отвечает за задержание сотрудников разведки и безопасности, подозреваемых в работе на Россию. Он хотел встретиться с банкиром.

Киреев вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки отправился на киевский железнодорожный вокзал для поездки в Беларусь. Он сказал охранникам, что по дороге его могут арестовать и приказал им не вмешиваться.

Добравшись до центра Киева, группа остановилась возле Софийского собора. Туда подъехало несколько микроавтобусов с агентами СБУ – они приказали сотрудникам военной разведки и охранникам Киреева сложить оружие и лечь на землю. Самого Киреева в это время отвели в микроавтобус.

Приблизительно через полтора часа агентов военной разведки вызвали на место, где было найдено тело Дениса Киреева.

Как Киреев начал работать на украинскую разведку

Находившийся на пересечении сфер российского и украинского бизнеса и безопасности Киреев привлек внимание Буданова в 2021 году. Весной, когда Россия начала скапливать войска на границе с Украиной, начальник ГУР попросил его использовать свои контакты, чтобы попытаться проникнуть в российскую военную разведку.

"У него был необходимый круг знакомств. Через него проводились финансовые операции. Поэтому он общался со всеми, в том числе с очень влиятельными людьми", – объяснил Буданов.

По данным WSJ, банкир ездил из Харькова в Россию и затем передавал Буданову собранные данные.

Осенью 2021 года, когда американская разведка начала предупреждать о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению в Украину. По словам Буданова, он стал первым в нашей стране, кто забил тревогу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 марта стало известно о гибели Дениса Киреева. Информацию подтвердили официально, уточнив: банкир сотрудничал с украинской разведкой и погиб во время выполнения спецзадания.

– Впоследствии в ОП отметили, что гибель Киреева, имевшего отношение к украинской делегации на мирных переговорах Украины и России, не связана с переговорным процессом.

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