Бомбили мирное население: ГУР обнародовала список личного состава бригады белорусской авиации

Беларусь ввязалась в полномасштабную войну против Украины, которую начали российские оккупанты. Накануне авиация РБ наносила удары по мирному населению нашей страны, а также по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в пятницу, 4 марта. Пособники оккупантов осуществляли вылеты с аэродрома "Лида".

Также в ГУР опубликовали список личного состава бригады белорусской авиации:

Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации; Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи; Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи; Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи; Майор Кутиков И.П., командир звена; Майор Корнев В.В., командир звена; Майор Михендеев А.А., командир звена; Майор Исмагилов В.В., командир звена; Майор Шевяков А.В., командир звена; Майор Разуваев С.А., командир звена; Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена; Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик; Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик; Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик; Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик; Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик; Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик; Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик; Капитан Аминов Г.Р., старший летчик; Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик; Капитан Гречаний М.А., старший летчик; Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик; Майор Кучеров Ю.А., старший летчик; Майор Фатеев А.С., старший летчик; Майор Котляр П.А., старший летчик; Капитан Таран С.Н., командир вертолета; Капитан Глухин П.С., командир вертолета; Капитан Комаров Б.А., командир вертолета; Капитан Царицин Б.А., командир вертолета; Капитан Баришев А.А., командир вертолета; Капитан Андреев П.А., командир вертолета; Майор Юфриков А.В., командир вертолета; Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета; Капитан Запольнов И.С., командир вертолета; Майор Арутюнян М.С., командир вертолета; Майор Игошин А.В., командир вертолета; Капитан Кленов П.А., командир вертолета; Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета; Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета; Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета; Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета; Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета; Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета; Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета; Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета; Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета; Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета; Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи; майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи; майор Жиляев Д. Н., командир звена; капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета; майор Лазарев А. Ю., старший летчик; капитан Бараев В. С., командир вертолета; капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета; капитан Власов А. А., командир вертолета; старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета; майор Захаров А. В., командир вертолета; майор Грович Р. В., командир звена; капитан Кузнецов П. А., командир вертолета; майор Писарев М. М., старший летчик; старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета; майор Зайцев А. С., командир звена; капитан Бутенко О. И., командир вертолета; капитан Попов Н. А., старший летчик; старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета; майор Маврин Д. Н., командир звена; майор Макаров Д. Д., командир вертолета; майор Меркулов А. И., командир вертолета; старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета; подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена; капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета; капитан Болдырев И. Н., командир вертолета; майор Вотяков А. С., старший летчик; лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета; лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета; лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета; лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета; лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета; лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи; лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета; лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета; лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена; лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета; майор Бугай Н. В., штурман звена; лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета; капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета; старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета; капитан Лаптев А. В., штурман звена; старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор; старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор; капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор; майор Андреев А. А., штурман звена; старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор; капитан Седов А. Ю., штурман-оператор; старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор; майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор; старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор; майор Кобец Р. С., штурман-оператор; майор Тимошенко С. В., штурман-оператор;

Как сообщал OBOZREVATEL, каждая седьмая ракета, выпущенная по Украине российскими оккупационными войсками, начиная с 24 февраля, прилетела из Беларуси. Всего россияне запустили по украинскому государству уже более 500 ракет.

При этом белорусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками. Морально-психологическое состояние их десантников – низкое. Большинство из них заговорили о прекращении контрактов.