Бомбили мирное население: ГУР обнародовала список личного состава бригады белорусской авиации

Кирилл Лютый
Расследования
4 минуты
Лукашенко решил помочь Путину в войне против Украины
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Беларусь ввязалась в полномасштабную войну против Украины, которую начали российские оккупанты. Накануне авиация РБ наносила удары по мирному населению нашей страны, а также по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в пятницу, 4 марта. Пособники оккупантов осуществляли вылеты с аэродрома "Лида".

Также в ГУР опубликовали список личного состава бригады белорусской авиации:

  1. Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;

  2. Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;

  3. Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;

  4. Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;

  5. Майор Кутиков И.П., командир звена;

  6. Майор Корнев В.В., командир звена;

  7. Майор Михендеев А.А., командир звена;

  8. Майор Исмагилов В.В., командир звена;

  9. Майор Шевяков А.В., командир звена;

  10. Майор Разуваев С.А., командир звена;

  11. Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;

  12. Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;

  13. Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;

  14. Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;

  15. Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;

  16. Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;

  17. Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;

  18. Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;

  19. Капитан Аминов Г.Р., старший летчик;

  20. Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;

  21. Капитан Гречаний М.А., старший летчик;

  22. Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;

  23. Майор Кучеров Ю.А., старший летчик;

  24. Майор Фатеев А.С., старший летчик;

  25. Майор Котляр П.А., старший летчик;

  26. Капитан Таран С.Н., командир вертолета;

  27. Капитан Глухин П.С., командир вертолета;

  28. Капитан Комаров Б.А., командир вертолета;

  29. Капитан Царицин Б.А., командир вертолета;

  30. Капитан Баришев А.А., командир вертолета;

  31. Капитан Андреев П.А., командир вертолета;

  32. Майор Юфриков А.В., командир вертолета;

  33. Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;

  34. Капитан Запольнов И.С., командир вертолета;

  35. Майор Арутюнян М.С., командир вертолета;

  36. Майор Игошин А.В., командир вертолета;

  37. Капитан Кленов П.А., командир вертолета;

  38. Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;

  39. Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;

  40. Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;

  41. Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;

  42. Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;

  43. Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;

  44. Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;

  45. Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;

  46. Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;

  47. Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;

  48. Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;

  49. Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;

  50. Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;

  51. Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;

  52. Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;

  53. Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;

  54. Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;

  55. Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;

  56. Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;

  57. Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;

  58. Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;

  59. Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;

  60. Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;

  61. Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;

  62. Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;

  63. Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;

  64. майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;

  65. майор Жиляев Д. Н., командир звена;

  66. капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета;

  67. майор Лазарев А. Ю., старший летчик;

  68. капитан Бараев В. С., командир вертолета;

  69. капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;

  70. капитан Власов А. А., командир вертолета;

  71. старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;

  72. майор Захаров А. В., командир вертолета;

  73. майор Грович Р. В., командир звена;

  74. капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;

  75. майор Писарев М. М., старший летчик;

  76. старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;

  77. майор Зайцев А. С., командир звена;

  78. капитан Бутенко О. И., командир вертолета;

  79. капитан Попов Н. А., старший летчик;

  80. старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;

  81. майор Маврин Д. Н., командир звена;

  82. майор Макаров Д. Д., командир вертолета;

  83. майор Меркулов А. И., командир вертолета;

  84. старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;

  85. подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;

  86. капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;

  87. капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;

  88. майор Вотяков А. С., старший летчик;

  89. лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;

  90. лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;

  91. лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;

  92. лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;

  93. лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;

  94. лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;

  95. лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;

  96. лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;

  97. лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;

  98. лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;

  99. майор Бугай Н. В., штурман звена;

  100. лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;

  101. капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;

  102. старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;

  103. капитан Лаптев А. В., штурман звена;

  104. старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор;

  105. старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;

  106. капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор;

  107. майор Андреев А. А., штурман звена;

  108. старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;

  109. капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;

  110. старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;

  111. майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;

  112. старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;

  113. майор Кобец Р. С., штурман-оператор;

  114. майор Тимошенко С. В., штурман-оператор;

Как сообщал OBOZREVATEL, каждая седьмая ракета, выпущенная по Украине российскими оккупационными войсками, начиная с 24 февраля, прилетела из Беларуси. Всего россияне запустили по украинскому государству уже более 500 ракет.

При этом белорусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками. Морально-психологическое состояние их десантников – низкое. Большинство из них заговорили о прекращении контрактов.

УкраинаВойна в Украине 2022Министерство обороны УкраиныАлександр Лукашенко