Бомбили мирное население: ГУР обнародовала список личного состава бригады белорусской авиации
Беларусь ввязалась в полномасштабную войну против Украины, которую начали российские оккупанты. Накануне авиация РБ наносила удары по мирному населению нашей страны, а также по объектам инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в пятницу, 4 марта. Пособники оккупантов осуществляли вылеты с аэродрома "Лида".
Также в ГУР опубликовали список личного состава бригады белорусской авиации:
Полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;
Подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;
Подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;
Майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;
Майор Кутиков И.П., командир звена;
Майор Корнев В.В., командир звена;
Майор Михендеев А.А., командир звена;
Майор Исмагилов В.В., командир звена;
Майор Шевяков А.В., командир звена;
Майор Разуваев С.А., командир звена;
Майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;
Майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;
Лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;
Старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;
Лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;
Старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;
Старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;
Старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;
Капитан Аминов Г.Р., старший летчик;
Капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;
Капитан Гречаний М.А., старший летчик;
Капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;
Майор Кучеров Ю.А., старший летчик;
Майор Фатеев А.С., старший летчик;
Майор Котляр П.А., старший летчик;
Капитан Таран С.Н., командир вертолета;
Капитан Глухин П.С., командир вертолета;
Капитан Комаров Б.А., командир вертолета;
Капитан Царицин Б.А., командир вертолета;
Капитан Баришев А.А., командир вертолета;
Капитан Андреев П.А., командир вертолета;
Майор Юфриков А.В., командир вертолета;
Капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;
Капитан Запольнов И.С., командир вертолета;
Майор Арутюнян М.С., командир вертолета;
Майор Игошин А.В., командир вертолета;
Капитан Кленов П.А., командир вертолета;
Старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;
Старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;
Лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;
Майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;
Майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;
Капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;
Капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;
Старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;
Капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;
Лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;
Подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;
майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
майор Жиляев Д. Н., командир звена;
капитан Хажиев Д. Р., командир вертолета;
майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
капитан Бараев В. С., командир вертолета;
капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
капитан Власов А. А., командир вертолета;
старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
майор Захаров А. В., командир вертолета;
майор Грович Р. В., командир звена;
капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
майор Писарев М. М., старший летчик;
старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
майор Зайцев А. С., командир звена;
капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
капитан Попов Н. А., старший летчик;
старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
майор Маврин Д. Н., командир звена;
майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
майор Меркулов А. И., командир вертолета;
старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;
подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
майор Вотяков А. С., старший летчик;
лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
майор Бугай Н. В., штурман звена;
лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
капитан Лаптев А. В., штурман звена;
старший лейтенант Сидоренко И. О., штурман-оператор;
старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
капитан Хамидуллин Р. Р., штурман-оператор;
майор Андреев А. А., штурман звена;
старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;
капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
майор Тимошенко С. В., штурман-оператор;
Как сообщал OBOZREVATEL, каждая седьмая ракета, выпущенная по Украине российскими оккупационными войсками, начиная с 24 февраля, прилетела из Беларуси. Всего россияне запустили по украинскому государству уже более 500 ракет.
При этом белорусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками. Морально-психологическое состояние их десантников – низкое. Большинство из них заговорили о прекращении контрактов.