Бойцы ВСУ показали американским журналистам Javelin на Донбассе и рассказали об использовании комплексов. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе показали американским журналистам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США поставляют Украине. На передовой побывал корреспондент ABC News Патрик Ривил.

Сюжет об украинских воинах опубликован на YouTube телеканала. В своем Twitter Ривил сообщил, что ВСУ обычно не показывают системы Javelin вблизи линии соприкосновения, однако они находятся там с 2020 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам военных, на которых ссылается журналист, комплексы Javelin на Донбассе использовали всего несколько раз.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что украинские военные вправе применять полученные от США системы Javelin в любой части своей страны, но только для самообороны.

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"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и для целей самообороны", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что американская сторона рассчитывает, что Javelin в Украине будут применяться "ответственным образом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что ВСУ не используют Javelin. В то же время он добавил, что в случае необходимости украинские воины готовы из применить.