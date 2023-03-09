Богуслаев жаловался кафирам на мародерство военных РФ и просил не обстреливать ''Мотор Сич'' - расследование ''Схем''

Бывший президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в пособничестве агрессору, вел тайные переговоры с представителями российского военно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны. Он жаловался на обстрелы и мародерство оккупантов, но продолжал сотрудничать с ними и желал, чтобы российский диктатор Путин довел до конца свои планы.

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Об этом говорится в расследовании Схем, опубликованном в среду, 8 марта. Журналисты обнародовали ранее неопубликованные разговоры предателя Вячеслава Богуслаева, которые он вел с влиятельными представителями российского ВПК в разгар полномасштабной войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в марте 2022 года Богуслаев по телефону жаловался российскому генерал-полковнику в отставке Анатолию Ситнову на удары окупантов по авиационному предприятию в Запорожье.

"Били уже второй раз по нам, бл***. Так что все это разговоры, что мирное население не надо трогать. Все это ху***. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещения, бл***. "Спасибо" друзьям передай там всем", – говорит Богуслаев на записях.

Также Богуслаев в разговорах с россиянами жаловался на мародерство окупантов. Он возмущался, что российские военные украли сельхозоборудование и зерно с его предприятия Айленд в Херсонской области.

"Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полна. Нужно об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я еще говорил по телевизору. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты", – утверждал он.

В ответ на это влиятельные собеседники его по-разному успокаивали: "Пусть Вячеслав Александрович не переживает, мы его бережем как око".

Богуслаев жаловался Петру Кононенко, который в то время был членом совета директоров Мотор Сичи. Он просил рассказать об обстреле командующему ПВО сухопутных войск страны-агрессора Александру Леонову.

При этом Богуслаев выражал пожелания своим бизнес-партнерам в России, чтобы Путин довел намерение оккупации Украины до конца.

В одном из разговоров с Кононенко Богуслаев заявил, что "если Путин кончит, потом националисты нас кончат". Тот ответил, что глава кремлевского режима "не кончит, он закончит", на что Богуслаев сказал "дай боже".

Также он продолжал договариваться с российскими бизнес-партнерами о тайных поставках в РФ двигателей для военных вертолетов – в частности, через Китай.

Напомним, бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения в Украину он осуществлял финансирование террористической организации. СБУ обнаружила новые факты сотрудничества президента "Мотор Сичи" с террористами "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября СБУ задержала Вячеслава Богуслаева. В то же время правоохранители провели у него дома обыски и изъяли раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Также выяснилось, что Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей по подозрению в госизмене, скрыл недвижимость в Москве. Речь идет как минимум о двух объектах недвижимости.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что бывшего главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных. Но это станет возможным только после того, как подозреваемый в госизмене даст показания.