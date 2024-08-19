Похитили золота на 8 млн грн: российских оккупантов Изюма приговорили к 11 годам заключения

Двух военнослужащих Российской Федерации разоблачили на мародерстве в Украине и назначили наказание. Во время оккупации Изюма Харьковской области в конце апреля 2022 года они обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда более чем на 8 миллионов гривен.

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За это Дзержинский районный суд города Харькова приговорил обоих оккупантов к 11 годам тюрьмы. Офис генерального прокурора сообщил об этом на своем сайте 19 августа.

Фигурантов признали виновными в нарушении законов и обычаев войны, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Осужденные – двое рядовых воинской части 91726 (237-й танковый полк ВС РФ), гранатометчики гаубично-артиллерийского дивизиона.

Прокуроры доказали, что в период оккупации Изюма пользуясь тем, что ювелирный магазин был поврежден, захватчики проникли туда и похитили сейф почти с двумя килограммами золотых украшений. Сейф преступники погрузили в машину и уехали.

"Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания осужденных", – подчеркнули в ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной части Украины российские захватчики давно перестали делать вид, что пришли защищать местных жителей, которых "притесняли из-за русского языка". Теперь они освобождают украинцев от всего – в том числе и от жилья. Квартиры и дома в "ДНР" забирают как по "закону", так и в результате вооруженных налетов.

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