Без водительских прав взял авто сестры: на Львовщине 18-летнего парня осудили за аварию с двумя погибшими

На Львовщине суд вынес приговор 18-летнему парню, который вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. Авария произошла летом 2025 года, когда несовершеннолетний на тот момент водитель без удостоверения управлял автомобилем.

Видео дня

В результате столкновения погибли два человека, еще трое подростков получили травмы. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Как установило следствие и доказали прокуроры в суде, в августе 2025 года на автодороге вблизи села Ивановцы Стрыйского района парень, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежал его сестре. Автомобиль он взял без ведома родителей.

Главные истории дня

Во время движения водитель пытался обогнать два попутных транспортных средства. Возвращаясь на свою полосу, он не справился с управлением. Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, после чего в неуправляемом состоянии столкнулся с другим авто, которое двигалось впереди.

В результате ДТП погибли 15-летняя девушка и 20-летний мужчина. Еще трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обвиняемому инкриминировали нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц и тяжелым травмам потерпевшего (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Во время судебного разбирательства учли возраст обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей, полное возмещение ущерба, признание вины и сотрудничество со следствием.

Суд назначил наказание с применением смягчающих норм – 3 года лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, суд признал виновным жителя Винницкой области, который из-за ревности намеренно спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими. Мужчина протаранил автомобиль своей бывшей сожительницы, в котором находились взрослые и дети. От сильного удара машина перевернулась. Злоумышленника приговорили к 12 годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, столкнувшись с мотоциклом. В результате погиб 17-летний водитель мототранспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!