Без телефона и паспорта: в Черкасской области возле воинской части нашли тело военного, который воевал в горячих точках

В Черкасской области вблизи воинской части, в лесном массиве, нашли тело военнослужащего, который был участником АТО и воевал в горячих точках. 44-летнего уроженца Кировоградщины Евгения Плитко без признаков жизни обнаружили 14 мая.

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Об этом сообщает черкасское издание "Про все". Там отметили, что причина смерти мужчины пока не установлена, в то же время сестра погибшего, Татьяна Гречаная, призывает правоохранительные органы найти виновных и предупреждает, что в случае бездействия начнет голодовку.

По словам Татьяны, ее брат Плитко Евгений Павлович участник АТО, который с 2014 года прошел горячие точки, получил ранения и контузии, после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале был повторно мобилизован через Кропивницкий ТЦК. Его направили в зону боевых действий.

14 мая этого года его обнаружили мертвым вблизи воинской части в лесном массиве неподалеку от Черкасс. При нем не было ни телефона, ни паспорта, ни удостоверения участника боевых действий, ни военного билета.

Позже сестра погибшего узнала, что накануне Евгения Плитко в другом городе задержала полиция и передала военным ВСП (Военная служба правопорядка).

"5 мая моего брата задержали в Бахмаче работники Бахмачского отдела полиции. В этот же день он был отправлен в Нежин и передан работникам ВСП. Звоню к дежурному ВСП Карпенко Павлу, требуя предоставить информацию кто сопровождал моего брата в Черкассы, есть ли акт задержания, номер автомобиля и номер воинской части, в которую его должны были доставить и доставили ли. Судя по разговору, письменной или электронной фиксации нет", – рассказала Татьяна.

Впоследствии от патологоанатома она узнает, что причина смерти погибшего пока не установлена, в то же время признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Также женщину заверили, что ее брат не служил в воинской части, возле которой нашли его тело.

Однако у сестры погибшего остается немало вопросов: почему ВВС не отвезли мужчину обратно, если военная часть его не взяла, почему об исчезновении Евгения Плитко никто не сообщил и где делись его личные вещи.

Стоит отметить, что в пресс-службе ГУНП Черкасской области информацию о найденном теле бойца подтвердили.

"Тело нашли 14 мая и двое суток устанавливали личность умершего. Мужчина был без документов. Сведения внесены в единый реестр по части 1 статьи 115 УКУ, с пометкой "естественная смерть", – сообщила пресс-секретарь полиции Зоя Вовк.

На данный момент назначены все необходимые экспертизы, результаты которых ожидают следователи.

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