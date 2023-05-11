Без причины выстрелил в грудь: в Украине будут судить российского оккупанта за убийство мирной жительницы Изюма. Фото

В Харькове будут заочно судить российского военного, убившего жительницу Изюма во время оккупации. Он выстрелил женщине прямо в грудь из-за ревности и украинского языка.

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Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Как установило следствие, военное преступление российский оккупант совершил 2 июня 2022 года. Он убил женщину, когда она подошла к штабу российских военнослужащих, чтобы "поймать" WI-FI. Нелюд как раз на тот момент вышел из штаба. Он выстрелил изюмчанке прямо в грудь, женщина скончалась на месте.

Детали дела сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как выяснилось в ходе расследования, за 36-летней жительницей Изюма ухаживали несколько российских оккупантов, но она не реагировала на их "комплименты". Они ей даже обещали забрать в Россию ради "лучшей жизни".

В роковой для нее день, 2 июня, женщина хотела позвонить своему брату из Ивано-Франковской области, поэтому и отправилась к штабу оккупантов, ведь именно в этом месте был WI-FI.

Услышав украинский язык из штаба к женщине вышел 40-летний оккупант с пистолетом в руках и расстрелял ее прямо на месте.

Установлено, что преступник был одним из "поклонников" и ревновал изюмчанку к другим. При этом он женат и имеет семью в России.

Оккупанта обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить российского оккупанта, причастного к жестоким убийствам мирных жителей Ирпеня. Он и его сотрудники расстреливали машины с надписями "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ", в которых находились гражданские.

Также в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военнослужащий страны-террориста причастен к убийству и имитации смертной казни мирных жителей Киевщины.