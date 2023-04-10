В Украине будут судить оккупанта за убийство гражданского: застрелил и имитировал расстрел мирных жителей Киевщины. Фото

В Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военнослужащий страны-террориста причастен к убийству и имитации смертной казни мирных жителей Киевщины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Киевской области, заместитель командира боевой машины ВС РФ остановил на улице местного безоружного гражданского жителя, который не представлял для него никакой угрозы. Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к ВСУ и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил потерпевшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, оккупант в состоянии алкогольного опьянения вместе с сослуживцами зашел в дом и приказал четырём гражданам прийти в одну комнату. Там злоумышленник допрашивал их, держа под прицелом. Затем он приказал всем стать в шеренгу один за другим, аргументируя это тем, что не хочет тратить лишние патроны на их убийство.

"После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он выстрелил в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять", – боролись в пресс-службе.

Также, ефрейтор вместе с другими военнослужащими РФ вошли в дом женщины и, угрожая оружием, угнали ее автомобиль. Через неделю повторили аналогичное преступление, забрав машину у местного жителя. Следствие по фактам военных преступлений завершено

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще четырех военнослужащих РФ, причастных к военным преступлениям. Оккупанты пытали мирных жителей Бучи на Киевщине и имитировали их казнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!