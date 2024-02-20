Без права на внесение залога: суд продлил арест экс-президента 'Мотор Сичи' Богуслаева

Соломенский районный суд Киева в понедельник, 19 февраля, продлил меру пресечения бывшему президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Он остается под стражей без возможности внести залог до 18 апреля.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на адвоката Руслана Волынца. Это было первое заседание, в ходе которого суд должен был начать рассмотрение дела, но времени не хватило.

Сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, а остальное время уделили обсуждению продолжения меры пресечения.

Адвокат отметил, что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда.

"Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, при чем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся. Видимо, дождутся, когда будет совсем, а потом передумают", – сказал он.

Волынец добавил, что во время заседания прокурор озвучил ряд рисков, среди которых: укрывательство; препятствование следствию; влияние на свидетелей; уничтожение и сокрытие доказательств.

Напомним, Богуслаев, а также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор Сич" были задержаны 22 октября 2022 года. Сейчас Богуслаев находится в СИЗО, он отрицает все обвинения.

В марте бывший директор АО "Мотор Сич" написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, так что остальную жизнь он может провести в тюрьме.

Как сообщал OBOZ.UA, Богуслаев скрыл недвижимость в Москве. Речь идет о по меньшей мере двух объектах. Также у экс-президента "Мотор Сичи" нашли паспорт РФ, выданный в 2000 году.

Кроме того, была найдена компания в России, которая с начала вторжения продала запчастей почти на 2 млн. По данным следствия, в преддверии полномасштабного вторжения РФ Богуслаев распорядился демонтировать лопасти с вертолетов, чтобы украинские военные не смогли на них летать. Также по его инициативе были скрыты документы на авиаоборудование.