На Донбассе убили десантника с Житомирщины, без отца остались двое детей: подробности и фото

Украинская армия продолжает нести потери, отважно защищая независимость нашего государства на Донбассе. В частности, в результате обстрелов российско-оккупационных войск в районе поселка Зайцево погиб 40-летний штаб-сержант 95-й десантной отдельной штурмовой бригады Александр Стельмах. Мужчина был родом с Житомирщины, у него осталось двое детей.

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Александр Стельмах погиб в понедельник, 21 февраля. До своего дня рождения мужчина не дожил всего месяц – уже 19 марта ему мог исполниться 41 год.

Он родился в небольшом селе Глиновцы Бердичевского района Житомирской области. Позже семья переехала в село Бровки, которое расположено недалеко. Посвятить жизнь военному делу Александр решил еще после срочной службы в армии, когда заключил контракт и стал десантником.

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По словам местных жителей, в семье Стельмахов было четверо детей, но младшая сестра Александра погибла еще в детстве в результате ДТП. Его отец работал учителем в школе, но его уже нет в живых. А мама до выхода на пенсию работала дояркой.

Старший брат Виктор тоже служит в 95-й бригаде, а сестра Татьяна Бажан избиралась депутатом в Бровках. "Очень патриотичная и активная семья, их все уважают", – говорит староста села Глиновцы Валентина Тетерук.

У Александра осталась своя семья – супруга и двое детей. Старшему сыну Андрею сейчас 17 лет, он учится в Политехническом институте в Житомире. А младшая дочь Даша ходит в школу, ей всего 8 лет.

В последнее время Александр увлекался машинами. Недавно купил себе автомобиль и все время с ним возился, когда был дома. Также любил рыбалку. Мужчина был очень простым и добрым, сельским трудягой, говорит о нем со слезами сестра Татьяна Бажан.

"Я еще за три дня до его гибели разговаривала с ним по видеосвязи. Он как обычно говорил, что все у него хорошо, обстановка у них спокойная. Он не любил рассказывать родным о войне, был очень скрытным в этом плане. У него всегда все хорошо было.

Это был уже пятый контракт у него. Конечно, он строил планы на будущее. Сами они купили в Житомире квартиру в кредит. Теперь надо будет все переоформлять на супругу и как-то выплачивать. Жена Саши работает в училище, она преподаватель", – рассказала OBOZREVATEL женщина.

Похоронят Александра Стельмаха в Житомире в четверг, 24 февраля. Перед этим в городе на Соборной площади пройдет церемония прощания.

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