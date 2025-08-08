Без матери осталась 9-летняя дочь: в больнице умерла женщина, в которую влетел гидроскутер под Харьковом. Фото и детали трагедии

В больнице скончалась женщина, на которую 2 августа на озере в поселке Безлюдовка под Харьковом наехал гидроцикл, когда она каталась на надувной "плюшке". Пострадавшая находилась в коме, у нее осталась девятилетняя дочь.

Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе полиции Харьковщины "Суспільному". Пресс-секретарь полиции региона Алена Соболевская сказала, что в деле будет переквалификация.

По какой именно статье и были ли объявлены кому-то подозрения, она не уточнила.

Что известно о трагедии в Безлюдовке

В субботу, 2 августа, на озере в Безлюдовке, что под Харьковом, гидроцикл налетел на надувной матрас, на котором плавали 32-летняя Алена и ее подруга Елизавета Суханова.

В тот день женщины отдыхали вместе с дочерью Алены, рассказала Елизавета. На надувной "плюшке" подруги катались вдвоем, а ребенок остался на берегу.

Женщины на момент трагедии успели покататься дважды, на третий раз в них влетел "водный мотоцикл".

В результате удара Алена потеряла сознание сразу в воде – столкновение было именно с ее стороны. Ей пытались оказать помощь на берегу. "Скорая" забрала пострадавшую в больницу.

По словам Елизаветы, женщины на гидроскутере были нетрезвыми. Елизавета рассказала "Суспільному", что одна из них даже предлагала ей взятку.

"Они сразу предложили "решить вопрос", говорили, что все компенсируют. Я ответила, что я не буду с ними разговаривать. Я с ребенком, мне нужно быть в стабильном эмоциональном состоянии. ... На следующий день одна из женщин давала показания, что это мы въехали в нее. То есть "плюшка" наехала на гидроцикл", – рассказала подруга Алены.

Елизавета сказала, что не могла подать заявление в полицию, поскольку полиция определила ее свидетелем трагедии.

"Я не потерпевшая. Пострадала только Алена. У нее из родных нет никого, чтобы они написали заявление. То есть производство открыто, но Алена потерпевшая, все остальные – свидетели. Сейчас даже женщина, которая наехала, она также свидетель, она не подозреваемая", – рассказывала она.

3 августа в полиции сообщили, что установили водителей двух скутеров, они направлены на освидетельствование. Изъято два скутера и матрас для плавания.

Было открыто дело по ч. 2 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта Уголовного кодекса Украины), которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

