Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием легковушки и маршрутки. Фото и видео

В пригороде Киева вечером 1 ноября Renault столкнулся с маршруткой общественного транспорта. Водитель легкового авто погиб на месте аварии.

Она произошла на перекрестке Киевской и Святошинской улиц в Вишневом. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что водитель маршрутки №510 после окончания смены ехал по улице Киевской в Вишневое. На перекрестке произошло столкновение с легковушкой, водитель которой поворачивал в сторону Софиевской Борщаговки.

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На кадрах в сети видно, что сильный удар пришелся на водительскую часть Renault. Оба транспортных средства получили сильные повреждения.

По словам свидетелей ДТП, мужчина за рулем авто не был пристегнут и получил не совместимые с жизнью травмы. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи ничем уже не смогла ему помочь.

"На ул. Киевской часто происходят серьезные ДТП – плохое освещение тому виной или невнимательность водителей. Не спешите, цените жизнь", – пишут в сети.

Отметим: по данным Патрульной полиции, за первые девять месяцев этого года на дорогах Украины произошло более 137 тысяч аварий – погибли 2225 человек, еще около 22 тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Много резонансных аварий, в том числе с несовершеннолетними водителями, произошло в октябре. Подробнее о них читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковском шоссе в Киевской области водитель авто на российских номерах устроил гонки с копнами. Мужчина ехал из Белой Церкви и не останавливался по требованию патрульных полицейских, а в итоге протаранил их автомобиль и микроавтобус.