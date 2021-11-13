Bellingcat раскроет детали срыва спецоперации по 'вагнеровцам': названы сроки

Международная группа расследователей Bellingcat на следующей неделе обнародует расследование о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Российских наемников задержали в Беларуси в 2020 году, а затем передали Москве.

О более точных сроках сообщается на странице расследователей в Twitter. Однако конкретный день публикации там не уточняется.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", – сказано в сообщении.

В Bellingcat обещают раскрыть подробности того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников.

Видео дня

Речь идет именно о текстовой версии. Дополнительно расследователи выпустят еще два документальных фильма. Первым выйдет короткий, а затем двухчасовой фильм, но его выпустят не ранее 2022 года.

Кроме того, расследование в видеоформате планирует обнародовать CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля 2020 года в Минске были задержаны 29 боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которые участвовали в боях на Донбассе на стороне сепаратистов. Их арест должны были провести спецслужбы Украины для дальнейшего обмена на украинских пленных в ОРДЛО. Поздней Беларусь передала их Москве.

СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.

А во временной следственной комиссии уточнили, что речь идет не о спецоперации, а о специальных мероприятиях.