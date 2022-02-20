'Бахнуло так, что чуть стекла не вылетели': в оккупированном Донецке заявили о мощном взрыве. Фото и видео

В воскресенье днем, 20 февраля, во временно оккупированном Донецке заявили о мощном взрыве. Он якобы прогремел около 12:00 по Киеву в Ленинском районе города.

Об этом, ссылаясь на слова местного жителя, пишут "Новости Донбасса". Сообщается, что взрыв был такой силы, что в домах едва не выбило стекла.

"Бахнуло так, что чуть стекла не вылетели", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канале "Дежурный по Донбассу" были опубликованы кадра с вероятного места происшествия. На них видно, как над городом поднялся столб дыма (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Известно, что заявленный взрыв хорошо слышали люди в микрорайонах Широкий, Мирный и на Боссе.

"Я не знаю, это прилетело сейчас или оттуда стрельнули", – сказал автор ролика.

Все детали происшествия на данный момент выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Донецка 18 февраля прогремел взрыв – взорвался военный автомобиль УАЗ. Через несколько минут после инцидента на месте уже были российские пропагандисты.

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