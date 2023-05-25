Бабушка Кирилла Тлявова в отчаянии после приговора суда копам за его убийство: прокуратура обжалует решение

В Генеральной прокуратуре заявили, что намерены оспаривать приговор суда по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Резонансное решение суда планируют обжаловать в установленном законом порядке ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры.

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Такое решение принято в связи с тем, что троих подозреваемых по этому делу оправдали. Об этом сообщает Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, 25 мая Переяслав-Хмельницкий городской районный суд вынес приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Один экс-полицейский приговорен к 4 годам заключения. Также суд обязал его выплатить 1 млн грн потерпевшим. Другой экс-правохранитель освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Еще два фигуранта – оправданы.

В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Органы прокуратуры будут принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

Родственники погибшего ребенка возмущены несправедливым наказанием для обвиняемых. Бабушка Кирилла в отчаянии после приговора суда копам за его убийство.

Напомним, Переяслав-Хмельницкий городской районный суд объявил приговор по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Признанный виновным в убийстве бывший полицейский получил срок.

5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяны и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня 2019 года суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение объявили и другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. А еще одно – подростку, который тоже был на месте преступления.

6 декабря 2019-го следователи ГБР завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.

22 декабря 2022 года года Приходько освободили из-под стражи по решению Европейского суда по правам человека и назначили компенсацию более чем в 9000 евро.

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