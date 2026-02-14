Автомобиль влетел в отбойник: на Полтавщине в ДТП погиб водитель. Фото

Вечером 13 февраля в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Toyota Yaris. В результате столкновения с металлическим отбойником водитель погиб.

Видео дня

Авария произошла недалеко от села Клепачи Лубенской территориальной громады. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Обстоятельства ДТП

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 февраля около 20:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. По предварительной информации следствия, автомобиль Toyota Yaris, под управлением водителя 1993 года рождения, столкнулся с металлическим отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По данному факту следователи полиции Полтавщины под процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следователями.

Напомним, в Кривом Роге судья одного из районных судов сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации в больнице Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 10 февраля, произошло ДТП с участием двух грузовиков и маршрутки. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четыре человека, которые находились в салоне общественного транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!