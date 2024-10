На Буковине в ДТП пострадала 7-летняя девочка: водитель, сбежавшая с места аварии, была найдена и взята под стражу. Фото

В Хотине, Черновицкая область, произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель легкового авто совершила наезд на 7-летнюю местную девочку и скрылась с места аварии. Правонарушительницу удалось задержать только через сутки, причем нашли ее уже в Киеве.

Видео дня

Как сообщают черновицкие правоохранители, женщина арестована с возможностью внести залог и выйти на свободу. А маленькая пострадавшая, девочка Амелия с многочисленными травмами была госпитализирована в районную больницу.

Для задержания водителя правоохранителям пришлось проводить специальную полицейскую операцию. Ее автомобиль Renault Megane был найден довольно быстро – разбитая после аварии, машина была брошена. Но благодаря найденному транспортному средству была установлена ее хозяйка. Это 57-летняя жительница Хотина.

Как выяснилось, женщина после наезда на ребенка, чтобы скрыть следы своего преступления, сымитировала еще одну аварию. Она намеренно врезалась в ограждение (на фото ниже), бросила машину на произвол судьбы и направилась в Хмельницкий на попутном транспорте.

Уже в Хмельницком женщина, чтобы ее не могли узнать, покрасила волосы и сменила прическу. После этого уехала в столицу. Однако полицейские задержали ее на автовокзале в Киеве.

Следователи сообщили женщине о двух подозрениях: в нарушении правил безопасности дорожного движения и в оставлении человека в опасности. В свою очередь суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,6 млн гривен.

Тем временем 7-летняя Амелия остается в больнице, потому что ей нужна очень дорогая медицинская помощь. У ее семьи нет таких денег. Так что OBOZ.UA призывает неравнодушных людей помочь девочке. Это можно сделать денежным переводом в ПриватБанке на счет Марии Абрахмановой 4149 4975 0599 1762, или безопасным переводом через monobank по этой ссылке.

