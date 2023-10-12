Авто вылетело в лесополосу и опрокинулось: в Одесской области после свадьбы в ДТП погиб жених и брат невесты - СМИ

В Одесской области произошло ДТП, во время которого автомобиль вылетел в лесополосу и опрокинулся. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области. По данным СМИ, погибшими оказались жених и брат невесты, ехавшие со свадьбы.

Так, авария произошла утром среды, 11 октября, на автодороге сообщением Платоново – Кропивницкий.

По предварительным данным, водитель "Mitsubishi Galant", двигаясь в направлении села Малаевцы Окнянской ОТГ, не справился с управлением, поэтому допустил съезд легковушки в лесополосу. После этого машина опрокинулась и врезалась в дерево.

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В результате ДТП двое жителей района 24-х и 30-ти лет, которые находились в салоне иномарки, погибли на месте. Как сообщают местные СМИ, они ехали после свадьбы – один жених, другой брат невесты.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время автомобиль поместили на арестплощадку и назначили ряд экспертиз. Продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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