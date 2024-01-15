Авто вылетело на встречку: на Харьковщине в ДТП пострадали семь человек, среди травмированных – ребенок. Фото

В Харьковской области произошла авария, в ходе которой автомобиль вылетел на встречную полосу. В результате ДТП пострадали семь человек, среди травмированных – ребенок.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области. Авария произошла 14 января около 19:50 на трассе Харьков – Сумы, на выезде из города Богодухов.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ-2108" выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло лобовое столкновение с другим автомобилем под управлением 41-летнего жителя Сумской области.

В этой аварии пострадали водитель Chevrolet, его 42-летняя жена и 12-летняя дочь.

Также телесные повреждения получили водитель ВАЗ и трое его пассажиров.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Автомобили изъяты и помещены на площадку временного задержания.

Напомним, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в субботу, 13 января, произошла авария с участием троллейбуса и автомобиля. В результате ДТП часть дороги была буквально усеяна обломками легковушки.

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