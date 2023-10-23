Авто вспыхнуло ночью: в Ровно сожгли Mercedes Gelandewagen предпринимателя. Фото

В Ривне в ночь на воскресенье 22 октября сгорел "Гелендваген" 30-летнего местного предпринимателя. Полиция ищет поджигателя внедорожника.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ривненской области. Инцидент произошел на улице Дворецкая, по факту поджога следователи открыли уголовное производство.

Как рассказали правоохранители, сообщение о том, что горит Mercedes-Benz G400 d, поступило в полицию после полуночи.

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По данным следствия, машиной пользовался 30-летний житель Ривне, частный предприниматель. Авто принадлежало его матери.

Вечером он припарковал внедорожник у своего дома.

Пожар спасатели локализовали, однако огонь уничтожил переднюю часть "Гелендвагена", двигатель, колесо, лобовое стекло и повредил салон.

Досудебное расследование начато по факту умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса), устанавливается лицо, которое может быть причастно к преступлению, сообщили в полиции.

Виновному грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Умани сожгли машину военных, на которой эвакуировали раненых с фронта. На авто были патриотические изображения.

– В Киеве на горячем задержали мужчину, которого подозревают в поджоге 12 авто военных. 35-летний местный житель переехал в столицу из другой области в 2014 году, теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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