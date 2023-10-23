Авто вспыхнуло ночью: в Ровно сожгли Mercedes Gelandewagen предпринимателя. Фото
В Ривне в ночь на воскресенье 22 октября сгорел "Гелендваген" 30-летнего местного предпринимателя. Полиция ищет поджигателя внедорожника.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ривненской области. Инцидент произошел на улице Дворецкая, по факту поджога следователи открыли уголовное производство.
Как рассказали правоохранители, сообщение о том, что горит Mercedes-Benz G400 d, поступило в полицию после полуночи.
По данным следствия, машиной пользовался 30-летний житель Ривне, частный предприниматель. Авто принадлежало его матери.
Вечером он припарковал внедорожник у своего дома.
Пожар спасатели локализовали, однако огонь уничтожил переднюю часть "Гелендвагена", двигатель, колесо, лобовое стекло и повредил салон.
Досудебное расследование начато по факту умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса), устанавливается лицо, которое может быть причастно к преступлению, сообщили в полиции.
Виновному грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Умани сожгли машину военных, на которой эвакуировали раненых с фронта. На авто были патриотические изображения.
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