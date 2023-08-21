В Киеве задержали мужчину, который из-за негативного отношения к военным поджигал их машины. Фото и видео

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к поджогам 12 машин военных. Злоумышленник собственноручно изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобиле.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, в конце 2022 года в Деснянском районе зафиксировали несколько поджогов машин. Правоохранители приступили к поискам злоумышленника, которые осложнялись тем, что преступления совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов города. Установлено, что все пользователи автомобилей были военными и гражданами, имеющими отношение к Силам обороны.

"В июле текущего года злоумышленник снова поджег несколько автомобилей военных. Впрочем, слаженная работа подразделений полиции дала свой результат. Проанализировав большое количество информации и выводы экспертов, в наше поле зрения и оперативную разработку попал 35-летний местный житель, переехавший в город Киев из другого региона в 2014 году", – рассказал глава столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Злоумышленника задержали с поличным – во время закладки зажигательного устройства на очередной военный автомобиль. Устройства он изготовлял сам, срабатывавший самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил отрицательным отношением к военным.

По факту умышленного уничтожения имущества, совершенного путем поджога, возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева задержаны двое ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к поджогу авто. По предварительной информации, организатор преступления решил таким образом отомстить владельцу машины из-за проблем с долгами.

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